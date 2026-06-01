Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes

Aigues-Mortes

Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes

Place Anatole France Logis du gouverneur Aigues-Mortes Gard

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

En fonction de la période

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Centre des monuments nationaux invite l’artiste Sara Ouhaddou pour une exposition carte blanche dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

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Place Anatole France Logis du gouverneur Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie

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English :

The Centre des monuments nationaux invites artist Sara Ouhaddou for a carte blanche exhibition as part of the Saison Méditerranée 2026.

L’événement Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes