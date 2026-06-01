Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes
Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes vendredi 19 juin 2026.
Aigues-Mortes
Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
Place Anatole France Logis du gouverneur Aigues-Mortes Gard
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
En fonction de la période
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le Centre des monuments nationaux invite l’artiste Sara Ouhaddou pour une exposition carte blanche dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.
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Place Anatole France Logis du gouverneur Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie
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English :
The Centre des monuments nationaux invites artist Sara Ouhaddou for a carte blanche exhibition as part of the Saison Méditerranée 2026.
L’événement Exposition Rallumer les Etoiles Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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