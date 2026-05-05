Tournoi du Littoral Camargue Basket Club Salle Camargue Aigues-Mortes
Tournoi du Littoral Camargue Basket Club Salle Camargue Aigues-Mortes samedi 20 juin 2026.
Aigues-Mortes
Tournoi du Littoral Camargue Basket Club
Salle Camargue 47 boulevard Diderot Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 06:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28
Tournoi de basketball regroupant 3 catégories par jour avec plus de 1000 personnes
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Salle Camargue 47 boulevard Diderot Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 01 13 68 60 info@littoralcamarguebasket.fr
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English :
Basketball tournament with 3 categories per day and over 1,000 spectators
L’événement Tournoi du Littoral Camargue Basket Club Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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