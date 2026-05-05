Tournoi du Littoral Camargue Basket Club Salle Camargue Aigues-Mortes

Aigues-Mortes

Tournoi du Littoral Camargue Basket Club

Salle Camargue 47 boulevard Diderot Aigues-Mortes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 06:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28

Tournoi de basketball regroupant 3 catégories par jour avec plus de 1000 personnes

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Salle Camargue 47 boulevard Diderot Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 01 13 68 60 info@littoralcamarguebasket.fr

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English :

Basketball tournament with 3 categories per day and over 1,000 spectators

L’événement Tournoi du Littoral Camargue Basket Club Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes