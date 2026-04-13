Vivant Monument solo de danse Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes
Vivant Monument solo de danse Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Place Anatole France Aigues-Mortes samedi 27 juin 2026.
Aigues-Mortes
Vivant Monument solo de danse Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
Place Anatole France Logis du Gouverneur Aigues-Mortes Gard
Tarif : 5 – 5 – EUR
Sans billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 19:45:00
Date(s) :
2026-06-27
Partagez avec g r oo v e le plaisir de la danse dans un dialogue entre formes mouvantes et sonores, le temps d’un solo hypnotique au cœur des Tours et remparts d’Aigues-Mortes.
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Place Anatole France Logis du Gouverneur Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 61 55 resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr
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English :
Share the pleasure of dance with g r oo v e in a dialogue between moving forms and sound, during a hypnotic solo performance in the heart of the towers and ramparts of Aigues-Mortes.
L’événement Vivant Monument solo de danse Tours et Remparts d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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