Aigues-Mortes

Fête de la Saint-Louis

Aigues-Mortes Aigues-Mortes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Le temps d’un week-end, la cité renoue avec son histoire. Aigues Mortes célèbre le roi Louis IX, son fondateur, avec une grande fête médiévale.

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Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie saintlouisevents.ass@gmail.com

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English : Fête de la Saint Louis

Le temps d’un week-end, la cité renoue avec son histoire. Aigues Mortes célèbre le roi Louis IX, son fondateur, avec une grande fête médiévale.

L’événement Fête de la Saint-Louis Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes