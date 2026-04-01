Fête de la Saint-Louis Aigues-Mortes
Fête de la Saint-Louis Aigues-Mortes vendredi 21 août 2026.
Aigues-Mortes
Fête de la Saint-Louis
Aigues-Mortes Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le temps d’un week-end, la cité renoue avec son histoire. Aigues Mortes célèbre le roi Louis IX, son fondateur, avec une grande fête médiévale.
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Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie saintlouisevents.ass@gmail.com
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English : Fête de la Saint Louis
Le temps d’un week-end, la cité renoue avec son histoire. Aigues Mortes célèbre le roi Louis IX, son fondateur, avec une grande fête médiévale.
L’événement Fête de la Saint-Louis Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes