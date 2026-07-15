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Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes

mardi 1 septembre 2026 · Salin d'Aigues-Mortes · Aigues-Mortes

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Salin d'Aigues-Mortes
Adresse
Route du Grau du Roi D979
Ville
30220 Aigues-Mortes
Département
Gard
Tarif
35 35 35

Aigues-Mortes

Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes

Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes Gard

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-01

Pendant la période de récolte (septembre et octobre), partez à vélo en compagnie d’un guide naturaliste à la découverte du chantier de récolte du sel.
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Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 73 40 24  salinstourisme@salins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the harvest season (September and October), take a bike ride with a nature guide to explore the salt harvesting site.

L’événement Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes

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