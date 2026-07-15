Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes

Informations pratiques

Aigues-Mortes

Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes

Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes Gard

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-01

Pendant la période de récolte (septembre et octobre), partez à vélo en compagnie d’un guide naturaliste à la découverte du chantier de récolte du sel.

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Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 73 40 24 salinstourisme@salins.com

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English :

During the harvest season (September and October), take a bike ride with a nature guide to explore the salt harvesting site.

L’événement Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes