Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes
mardi 1 septembre 2026 · Salin d'Aigues-Mortes · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Aigues-Mortes
Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes
Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes Gard
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-01
Pendant la période de récolte (septembre et octobre), partez à vélo en compagnie d’un guide naturaliste à la découverte du chantier de récolte du sel.
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Salin d’Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 73 40 24 salinstourisme@salins.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the harvest season (September and October), take a bike ride with a nature guide to explore the salt harvesting site.
L’événement Visites de la récolte du sel Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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