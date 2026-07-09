Journées du Patrimoine Mas de la Comtesse Aigues-Mortes
samedi 19 septembre 2026 · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Aigues-Mortes
Journées du Patrimoine Mas de la Comtesse
Chemin de la Vieille Roubine Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel sur le sentier pédestre du Mas de la Comtesse.
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Chemin de la Vieille Roubine Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 71 66 34 masdelacomtesse@gmail.com
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English :
%C0 During European Heritage Days, take advantage of a special rate on the Mas de la Comtesse hiking trail.
L’événement Journées du Patrimoine Mas de la Comtesse Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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