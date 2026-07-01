Visite de la chapelle des Pénitents Blancs, Chapelle des Pénitents Blancs, Aigues-Mortes

Informations pratiques

Visite de la chapelle des Pénitents Blancs 18 – 20 septembre Chapelle des Pénitents Blancs Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fondée en 1625, la confrérie des Pénitents blancs a joué un rôle majeur dans la spiritualité et l’art à Aigues-Mortes. Leur chapelle, construite en 1668, est un chef-d’œuvre de l’art sacré. Elle est décorée de fresques monumentales, dont la célèbre « Descente du Saint-Esprit » de Xavier Sigalon, réalisée en 1817.

La confrérie s’est toujours consacrée à l’aide aux malades et aux pauvres, tout en préservant les traditions liturgiques. Elle conserve également une série de tableaux d’Auguste Glaize, offerts par le frère David Castor Gout, qui témoignent de son engagement en faveur de l’art sacré et de la dévotion chrétienne.

Chapelle des Pénitents Blancs 40, Rue de la République, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie 04 66 53 73 00

Fondée en 1625, la Confrérie des Pénitents Blancs a joué un rôle majeur dans la spiritualité et l’art à Aigues-Mortes. Leur chapelle, construite en 1668, est un chef-d’œuvre de l’art sacré, décorée …

©Ville d’Aigues-Mortes