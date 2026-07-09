Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents 40 rue de la République (Pénitents Blancs) Aigues-Mortes

samedi 19 septembre 2026 · 40 rue de la République (Pénitents Blancs) · Aigues-Mortes

Informations pratiques

Aigues-Mortes

Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents

40 rue de la République (Pénitents Blancs) 2 rue Rouget de l’Isle (Pénitents Gris) Aigues-Mortes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel sur le sentier pédestre du Mas de la Comtesse.

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40 rue de la République (Pénitents Blancs) 2 rue Rouget de l’Isle (Pénitents Gris) Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 73 00 info@ot-aiguesmortes.com

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English :

%C0 During European Heritage Days, take advantage of a special rate on the Mas de la Comtesse hiking trail.

L’événement Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes