Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents 40 rue de la République (Pénitents Blancs) Aigues-Mortes
samedi 19 septembre 2026 · 40 rue de la République (Pénitents Blancs) · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Aigues-Mortes
Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents
40 rue de la République (Pénitents Blancs) 2 rue Rouget de l’Isle (Pénitents Gris) Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel sur le sentier pédestre du Mas de la Comtesse.
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40 rue de la République (Pénitents Blancs) 2 rue Rouget de l’Isle (Pénitents Gris) Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 73 00 info@ot-aiguesmortes.com
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English :
%C0 During European Heritage Days, take advantage of a special rate on the Mas de la Comtesse hiking trail.
L’événement Journées du Patrimoine Chapelles des Pénitents Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes