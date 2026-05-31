Championnat de France Classic, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues
Championnat de France Classic, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues vendredi 19 juin 2026.
Championnat de France Classic 19 – 21 juin Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Le temps d’un week-end, la piste accueille des motos de légende qui ont marqué l’histoire, pour un spectacle à la fois authentique et plein d’émotions. Bruits d’antan, styles uniques et machines d’exception offrent un véritable voyage dans le passé.
Sur la piste, ces motos anciennes s’affrontent dans des courses spectaculaires, tandis que dans les paddocks, le public peut admirer de près ces modèles emblématiques et échanger avec des passionnés.
Un événement idéal à vivre en famille ou entre amis, pour découvrir ou redécouvrir la magie des belles mécaniques d’autrefois.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cdfclassic.fr »}]
Remontez le temps au Pôle Mécanique Alès Cévennes avec le Championnat de France Classic. Pôle Mécanique Course
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