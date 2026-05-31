Alès Bike Festival, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Alès Bike Festival Samedi 19 septembre, 10h00 Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Gratuit pour l’entrée au festival et 35€ / pax pour participer à la course

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Que vous soyez passionné, amateur ou simplement curieux, venez profiter d’un programme varié mêlant découverte, essais et sensations. Tout au long de la journée, le public pourra tester gratuitement différents types de vélos de route, participer à des sorties encadrées ou encore rouler librement sur la piste vitesse dans un cadre sécurisé.

Grande nouveauté cette année : une endurance vélo de 4 heures, organisée en soirée sur la piste vitesse.

Accessible à tous, elle peut se courir en solo, duo ou trio, pour une expérience conviviale et sportive.

Tarif : 35 € par personne, incluant un welcome pack et un panier repas.

Entre animations, essais et compétition, l’Alès Bike Festival s’impose comme un rendez-vous incontournable pour découvrir le vélo autrement, dans une ambiance festive et accessible à tous.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.le-velo-jaune-ales.fr/ales-bike-festival »}]

Après le succès de sa première édition, l’Alès Bike Festival revient en 2026 au Pôle Mécanique d’Alès Cévennes pour une journée 100 % vélo. Pôle Mécanique Cyclisme