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Fête de la Saint-Jean, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues

Fête de la Saint-Jean, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues

Fête de la Saint-Jean, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Espace Henri Polge

Adresse : La Vabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Gratuit

Fête de la Saint-Jean Mercredi 24 juin, 16h00 Espace Henri Polge Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Espace Henri Polge La Vabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisée par l’association CADE

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