Fête de la Saint-Jean, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues

Fête de la Saint-Jean Mercredi 24 juin, 16h00 Espace Henri Polge Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Espace Henri Polge La Vabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Organisée par l’association CADE