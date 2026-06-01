Coupe Caterham, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Coupe Caterham 26 – 28 juin Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Sur la piste, ces voitures emblématiques, reconnaissables à leur design unique et leur légèreté, offrent des duels impressionnants et un spectacle intense à chaque virage.

Accessible et conviviale, cette compétition permet aussi de découvrir une catégorie pensée pour les nouveaux pilotes, rendant la discipline plus ouverte et dynamique.

Pour le public, c’est l’occasion idéale de profiter d’un week-end rythmé par la vitesse, les dépassements et l’ambiance des paddocks, au plus près des équipes et des voitures.

Que vous soyez amateur de sports mécaniques ou simplement curieux, la Coupe Caterham promet un moment riche en sensations et en émotions à partager en famille ou entre amis.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://caterham.fr »}]

La Coupe Caterham Compétition s’invite au Pôle Mécanique Alès Cévennes pour un week-end de courses spectaculaire. Pôle Mécanique Course