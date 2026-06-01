Fête de la nature, Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

Fête de la nature Samedi 6 juin, 09h00 Foyer Georges Brassens Gard

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Foyer Georges Brassens 1 avenue Marcel Cachin, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Organisée par l’association “Les Sinistrés du Grabieux” sur le thème “L’eau dans tous ses états”. Animations, ateliers, maquettes, conférences, exposition et marché d’artisans locaux.