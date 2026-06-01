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Journée éco-citoyenne, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues

Journée éco-citoyenne, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues

Journée éco-citoyenne, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre de loisirs Le Roucan

Adresse : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Journée éco-citoyenne Samedi 6 juin, 14h00 Centre de loisirs Le Roucan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Centre de loisirs Le Roucan 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Cette journée a pour but de sensibiliser les petits comme les grands aux enjeux environnementaux au travers du ramassage de déchets sur la commune et à la pratique du tri sélectif.

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