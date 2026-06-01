Journée éco-citoyenne, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues
Journée éco-citoyenne, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 6 juin 2026.
Journée éco-citoyenne Samedi 6 juin, 14h00 Centre de loisirs Le Roucan Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Centre de loisirs Le Roucan 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Cette journée a pour but de sensibiliser les petits comme les grands aux enjeux environnementaux au travers du ramassage de déchets sur la commune et à la pratique du tri sélectif.
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