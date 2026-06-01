Metzeler Festival, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Metzeler Festival 6 et 7 juin Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pendant deux jours, passionnés, curieux et amateurs pourront découvrir l’univers de la moto à travers de nombreuses animations : roulage sur circuit, balades sur route, expériences off-road et trail, essais de motos, démonstrations de stunt, ateliers techniques… sans oublier le village exposants, les foodtrucks et les concerts pour une ambiance festive tout au long du week-end.

Pensé comme un véritable terrain de jeu grandeur nature, le festival permet de vivre la moto sous toutes ses formes, dans un cadre sécurisé et accessible. Les motards équipés de pneus Metzeler pourront profiter gratuitement des activités, avec également la possibilité de s’équiper sur place.

Que vous soyez pilote, passionné ou simple visiteur, le Metzeler Festival est l’occasion idéale de partager un moment convivial et immersif autour de la moto.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.metzelerfestival.operationmoto.com/ »}]

Le Metzeler Festival débarque Pôle Mécanique Alès Cévennes pour un week-end 100 % moto, ouvert à tous Motos Pôle Mécanique