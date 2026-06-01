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Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Espace la Fare Alais

Adresse : 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 10 €

Soirée solidaire Vendredi 5 juin, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisée par l’association Nicar’agua. Solidarité Association

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