Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues vendredi 5 juin 2026.
Soirée solidaire Vendredi 5 juin, 20h30 Espace la Fare Alais Gard
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisée par l’association Nicar’agua. Solidarité Association
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