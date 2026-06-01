Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée solidaire Vendredi 5 juin, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Organisée par l’association Nicar’agua. Solidarité Association