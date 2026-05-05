Course de caisses à savon, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues

Course de caisses à savon Samedi 6 juin, 09h00 Hameau de Lavabreille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Buvette et petite restauration.

Hameau de Lavabreille Lavabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 88 62 63 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cade.fr »}]

Organisée par l’association CADE et GRAVITY Gard Lozère avec le soutien de la municipalité.