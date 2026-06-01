Café partagé, Maison de santé Ambroise-Croizat, Saint-Martin-de-Valgalgues
Café partagé, Maison de santé Ambroise-Croizat, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 6 juin 2026.
Café partagé Samedi 6 juin, 09h00 Maison de santé Ambroise-Croizat Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Maison de santé Ambroise-Croizat 427 Avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 16 64 27 »}, {« type »: « email », « value »: « plurisens30@gmail.com »}]
Moment convivial et de partage pour échanger autour de la communication alternative et améliorer, ouvert à tous. Découverte des différents outils de communication.
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