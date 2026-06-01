Championnat de France et de Ligue de Mini OGP, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Championnat de France et de Ligue de Mini OGP 12 et 13 septembre Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Sur la piste karting, deux compétitions d’envergure se côtoient : le Championnat de France Mini OGP et la manche du Championnat de Ligue Mini OGP.

De véritables tremplins où les pilotes en herbe apprennent à gérer trajectoires, appuis et dépassements dans un environnement aussi exigeant que formateur sur leur mini moto.

En plus des catégories traditionnelles, l’édition 2026 fera de nouveau la part belle à l’innovation.

L’E-Trott’ Racing, discipline spectaculaire réunissant les trottinettes électriques les plus rapides du moment, continuera d’apporter une touche moderne et électrisante au programme.

Technique, engagement, découverte : le Mini OGP reste l’un des moments forts où s’écrivent les premières lignes des futurs champions.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/motoclubdelyon »}]

Le Mini OGP s’impose une nouvelle fois comme l’un des événements majeurs de la saison pour les jeunes passionnés de vitesse. Pôle Mécanique Course