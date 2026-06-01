Rallye du Gard, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Rallye du Gard 12 et 13 juin Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Entre routes sinueuses et paysages exceptionnels, les pilotes s’affrontent dans une compétition intense où vitesse, précision et maîtrise font toute la différence. À chaque virage, le spectacle est au rendez-vous pour le public.

Bien plus qu’une course, le Rallye du Gard est un événement à vivre en immersion, avec de nombreux points d’observation pour profiter pleinement de l’action. Une spéciale est également organisée sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes, offrant un moment fort au plus près des voitures.

Que vous soyez passionné ou simplement curieux, venez découvrir l’univers du rallye et partager un week-end animé au cœur des Cévennes, entre frissons et ambiance conviviale.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 55 65 66 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asa-ales.fr »}]

Le Rallye du Gard fait vibrer les routes cévenoles pour un week-end riche en sensations et en spectacle. Pôle Mécanique Rallye