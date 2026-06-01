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Gala de fin d’année de Boulevard du Rock, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Gala de fin d’année de Boulevard du Rock, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Gala de fin d’année de Boulevard du Rock, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace la Fare Alais

Adresse : 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée 10€

Gala de fin d’année de Boulevard du Rock Samedi 13 juin, 20h30 Espace la Fare Alais Gard

Entrée 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 64 80 »}, {« type »: « email », « value »: « danse@boulevarddurock.com »}]
Venez assister au gala de fin d’année de l’école de danse Boulevard du Rock. Danse boulevard du rock

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