Atelier création de cartes ATC, Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues
Atelier création de cartes ATC, Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues samedi 13 juin 2026.
Atelier création de cartes ATC Samedi 13 juin, 14h00 Foyer Georges Brassens Gard
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Dessiner / Peindre / Colorier / Découper / Déchirer / Coller / Échanger / Collectionner
A l’occasion du 9e salon Arts St Martin au foyer Georges Brassens à Saint Martin de Valgalgues.
Réservez votre place pour cet atelier plein de joie et de bonne humeur au 06 09 25 29 73.
Création de cartes (64×89 mm) en libre imagination autour d’un thème. Dessin, découpage et collage, peinture, feutres,…
Matériel fourni pour un début de collection.
Ces cartes sont à collectionner et peuvent être échanger. Ce sont des cartes qui s’inscrivent dans le mouvement artistique international ATC (Artist Trading Cards).
Foyer Georges Brassens 1 avenue Marcel Cachin, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0609252973 »}]
Création de cartes pour commencer sa collection. 2h de créativité sans prise de tête et découvrez votre talent. Matériel fourni et aucun niveau requis. Tout public. atelier créatif
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