Concours de pétanque, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues
Concours de pétanque, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues dimanche 7 juin 2026.
Concours de pétanque Dimanche 7 juin, 14h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisé par l’association des chasseurs.
À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)
- Soirée solidaire, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues 5 juin 2026
- Metzeler Festival, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues 6 juin 2026
- Course de caisses à savon, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues 6 juin 2026
- Café partagé, Maison de santé Ambroise-Croizat, Saint-Martin-de-Valgalgues 6 juin 2026
- Fête de la nature, Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues 6 juin 2026