Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Concours de pétanque, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Concours de pétanque, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Esplanade Charles de Gaulle

Adresse : 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues

Ville : 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Département : Gard

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Concours de pétanque Dimanche 7 juin, 14h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Organisé par l’association des chasseurs.

À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)