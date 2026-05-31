Week-End Racing Cup (WERC), Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Week-End Racing Cup (WERC) 25 – 27 septembre Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Accessible à tous, cet événement moto mêle ambiance conviviale et sensations fortes. Depuis les paddocks jusqu’aux abords de la piste, petits et grands pourront profiter d’un véritable show, au plus près des pilotes et des machines.

Au programme : plusieurs catégories de courses qui s’enchaînent tout au long du week-end, avec des motos de différentes cylindrées et des pilotes venus de toute la France. Une nouvelle catégorie fait également son apparition en 2026, apportant encore plus de diversité et de spectacle sur la piste.

Que vous soyez amateur de sports mécaniques, curieux ou en famille, le WERC est l’occasion idéale de découvrir l’univers de la compétition moto dans une ambiance chaleureuse et accessible.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.werc.fr »}]

Le Week-End Racing Cup (WERC) fait son retour au Pôle Mécanique d’Alès Cévennes pour un week-end placé sous le signe de la vitesse et du spectacle. Motos Pôle Mécanique