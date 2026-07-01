Cinéma en plein air, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Cinéma en plein air Mercredi 26 août, 21h00 Espace Henri Polge Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00

En fanfare (comédie).

Espace Henri Polge La Vabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film