AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Cinéma en plein air, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues
mercredi 26 août 2026 · Espace Henri Polge · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Cinéma en plein air Mercredi 26 août, 21h00 Espace Henri Polge Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:00:00+02:00
En fanfare (comédie).
Espace Henri Polge La Vabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]
Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film
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