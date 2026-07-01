AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Grand prix de la chanson – 1/2 finale., Place Robert Guibert, Saint-Martin-de-Valgalgues
mardi 18 août 2026 · Place Robert Guibert · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Grand prix de la chanson – 1/2 finale. Mardi 18 août, 20h00 Place Robert Guibert Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T20:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Demi-finale.
Place Robert Guibert Place Robert Guibert, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Cette compétition gratuite et ouverte à tous fera étape dans des communes d’Alès Agglomération afin de sélectionner les grands finalistes qui s’affronteront dans les arènes d’Alès le 21 août.
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