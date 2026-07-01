AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
La Nuit des étoiles, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues
samedi 8 août 2026 · Hameau de Lavabreille · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
La Nuit des étoiles Samedi 8 août, 19h00 Hameau de Lavabreille Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00
Hameau de Lavabreille Lavabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintmartindevalgalgues.fr »}]
Soirée conte et observation du ciel étoilé, organisées par l’association Cade.
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