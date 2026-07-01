UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues

La Nuit des étoiles, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues

samedi 8 août 2026 · Hameau de Lavabreille · Saint-Martin-de-Valgalgues

La Nuit des étoiles, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Hameau de Lavabreille
Adresse
Lavabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard

La Nuit des étoiles Samedi 8 août, 19h00 Hameau de Lavabreille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Hameau de Lavabreille Lavabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintmartindevalgalgues.fr »}]
Soirée conte et observation du ciel étoilé, organisées par l’association Cade.

À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)