La Nuit des étoiles, Hameau de Lavabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

La Nuit des étoiles Samedi 8 août, 19h00 Hameau de Lavabreille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:00:00+02:00

Hameau de Lavabreille Lavabreille, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintmartindevalgalgues.fr »}]

Soirée conte et observation du ciel étoilé, organisées par l’association Cade.