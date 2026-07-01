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Le mardi de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

mardi 28 juillet 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Saint-Martin-de-Valgalgues

Le mardi de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Esplanade Charles de Gaulle
Adresse
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Ville
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Le mardi de Saint-Martin Mardi 28 juillet, 18h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]
Bal country et concert country organisés par l’asso Texas Country.

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