AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Les mardis de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues
mardi 4 août 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Les mardis de Saint-Martin Mardi 4 août, 17h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:30:00+02:00
Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]
Loto en plein air et orchestre années 80’.
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