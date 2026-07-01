AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Les Roucanofolies, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues
samedi 25 juillet 2026 · Centre de loisirs Le Roucan · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Les Roucanofolies Samedi 25 juillet, 14h00 Centre de loisirs Le Roucan Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00
Centre de loisirs Le Roucan 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}]
Fête des enfants au centre de loisirs de St-Martin. Jeux gonflables, kermesse, barbe à papa, …
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