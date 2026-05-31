Passion & Partage, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Passion & Partage 28 et 29 novembre Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T09:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T09:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Venez vivre des baptêmes de piste inoubliables à bord de voitures de sport conduites par près de 80 pilotes engagés, et laissez-vous emporter par les sensations grisantes de la vitesse pendant 3 à 5 tours intenses.

Au-delà de l’expérience, Passion & Partage soutient une cause importante : depuis sa création en 2002, l’événement a permis de collecter près de 390 000 € pour financer 72 projets en faveur de l’enfance handicapée. Chaque participant contribue ainsi à une action solidaire tout en partageant des moments uniques et riches en émotions.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 31 85 »}]

La 23ème édition de Passion & Partage revient pour deux jours exceptionnels dédiés à la passion des sports mécaniques et à la solidarité. Pôle Mécanique Course