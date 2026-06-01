Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras
Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras mercredi 17 juin 2026.
Visite guidée de Biosphera Mercredi 17 juin, 14h30 Biosphéra Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Dès 6 ans.
Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 39 25 »}, {« type »: « email », « value »: « biosphera@shvc.fr »}]
Partez à la découverte de la relation Homme-Nature dans les vallées cévenoles, en lien avec l’évolution des activités humaines et des différents milieux naturels. Visite guidée Nature