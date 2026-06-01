Visite guidée de Biosphera, Biosphéra, Cendras

Visite guidée de Biosphera Mercredi 17 juin, 14h30 Biosphéra Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Dès 6 ans.

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 07 39 25 »}, {« type »: « email », « value »: « biosphera@shvc.fr »}]

Partez à la découverte de la relation Homme-Nature dans les vallées cévenoles, en lien avec l’évolution des activités humaines et des différents milieux naturels. Visite guidée Nature