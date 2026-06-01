Vendredis de Malataverne, Place de Malataverne, Cendras

Vendredis de Malataverne Vendredi 5 juin, 18h00 Place de Malataverne Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Programmée en duo avec Anne Lauron l’an dernier dans le cadre des Jeudis de Cendras, Nathacha Santos revient cette fois pour le premier des trois Vendredis de Malataverne, le 5 juin. C’est avec le percussionniste Philippe Amourdedieu que la chanteuse et guitariste formera un duo. La promesse d’un voyage dans la musique populaire brésilienne, entre samba, bossa nova et quelques textes en français. Une ode au voyage et à la nature. À coup sûr, un moment chaleureux et vivant aux couleurs du Brésil !

Place de Malataverne 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

Marché de producteurs et d’artisans dès 18h, foodtrucks, musique et performances artistiques, voilà la formule de cet évènement créé pour faire vivre la place du hameau.