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Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras

Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras

Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Église de l’Abbaye

Adresse : 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras

Ville : 30480 Cendras

Département : Gard

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Participation au chapeau.

Concert de Sékissa Dimanche 28 juin, 18h00 Église de l’Abbaye Gard

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
Les 9 chanteurs dirigés par la cheffe de chœur Anne Jéhanno proposeront un répertoire a cappella composé de chants afro-européens, occitans et italiens. Concert Chorale