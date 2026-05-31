Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras

Concert de Sékissa Dimanche 28 juin, 18h00 Église de l’Abbaye Gard

Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

Les 9 chanteurs dirigés par la cheffe de chœur Anne Jéhanno proposeront un répertoire a cappella composé de chants afro-européens, occitans et italiens. Concert Chorale