Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras
Concert de Sékissa, Église de l’Abbaye, Cendras dimanche 28 juin 2026.
Concert de Sékissa Dimanche 28 juin, 18h00 Église de l’Abbaye Gard
Participation au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
Les 9 chanteurs dirigés par la cheffe de chœur Anne Jéhanno proposeront un répertoire a cappella composé de chants afro-européens, occitans et italiens. Concert Chorale