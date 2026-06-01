Atelier “Empreintes végétales sur tissu”, Biosphéra, Cendras

Atelier “Empreintes végétales sur tissu” Mercredi 10 juin, 09h30 Biosphéra Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 56 49 55 »}]

Découvrez une technique d’impression à partir de plantes fraîchement cueillies, avec l’association du Jardin Médiéval de l’Abbaye.