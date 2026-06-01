Atelier “Empreintes végétales sur tissu”, Biosphéra, Cendras
Atelier “Empreintes végétales sur tissu”, Biosphéra, Cendras mercredi 10 juin 2026.
Atelier “Empreintes végétales sur tissu” Mercredi 10 juin, 09h30 Biosphéra Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T09:30:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00
Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 56 49 55 »}]
Découvrez une technique d’impression à partir de plantes fraîchement cueillies, avec l’association du Jardin Médiéval de l’Abbaye.
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