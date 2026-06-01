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Inauguration du Pôle de santé de Lézan, Pôle de santé, Lézan

Inauguration du Pôle de santé de Lézan, Pôle de santé, Lézan

Inauguration du Pôle de santé de Lézan, Pôle de santé, Lézan vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Pôle de santé

Adresse : Chemin du Lavoir, 30350 Lézan

Ville : 30350 Lézan

Département : Gard

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Inauguration du Pôle de santé de Lézan Vendredi 19 juin, 17h30 Pôle de santé Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Pôle de santé Chemin du Lavoir, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
Participez à l’inauguration officielle du Pôle de santé de Lézan.

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