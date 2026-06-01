Inauguration du Pôle de santé de Lézan, Pôle de santé, Lézan

Inauguration du Pôle de santé de Lézan Vendredi 19 juin, 17h30 Pôle de santé Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Pôle de santé Chemin du Lavoir, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie

Participez à l’inauguration officielle du Pôle de santé de Lézan.