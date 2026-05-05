Théâtre : “Comédies tragiques », Léz’Art Théâtre, Lézan

Théâtre : “Comédies tragiques » 12 – 14 juin Léz’Art Théâtre Gard

12 €, 10 €, gratuit – de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Léz’Art Théâtre 161 chemin du Trinquier, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie 06 84 78 03 82 http://www.lezart-theatre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 78 03 82 »}]

Un carnet de croquis sur le vif de notre monde contemporain. Grinçant, violent, drôle. Par la troupe de L’Embellie. Théâtre Spectacle