Bain de nature, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès
Bain de nature, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès mercredi 17 juin 2026.
Bain de nature Mercredi 17 juin, 14h00 Brouzet-lès-Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Dès 12 ans.
Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Alès Brouzet-lès-Alès 30580 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 08 96 08 »}, {« type »: « email », « value »: « reliances.nature@etik.com »}]
Une balade pour ralentir et bénéficier pleinement des bienfaits de la nature, en découvrant avec tous vos sens le patrimoine naturel. Randonnée Balade