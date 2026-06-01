Bain de nature, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès

Bain de nature Mercredi 17 juin, 14h00 Brouzet-lès-Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Dès 12 ans.

Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Alès Brouzet-lès-Alès 30580 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 08 96 08 »}, {« type »: « email », « value »: « reliances.nature@etik.com »}]

Une balade pour ralentir et bénéficier pleinement des bienfaits de la nature, en découvrant avec tous vos sens le patrimoine naturel. Randonnée Balade