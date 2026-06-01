Autour de la bande dessinée, Espace André Chamson, Alès
Autour de la bande dessinée, Espace André Chamson, Alès lundi 15 juin 2026.
Autour de la bande dessinée 15 – 19 juin Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T09:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00
Vernissage le 16 juin à 18h.
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 40 29 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 83 69 33 »}]
Créations des enfants et ados des associations “Les pinceaux de Léon’Art” et “A.D.I.B.”. livre Bande déssinée
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