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Autour de la bande dessinée, Espace André Chamson, Alès

Autour de la bande dessinée, Espace André Chamson, Alès

Autour de la bande dessinée, Espace André Chamson, Alès lundi 15 juin 2026.

Lieu : Espace André Chamson

Adresse : 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Autour de la bande dessinée 15 – 19 juin Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T09:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Vernissage le 16 juin à 18h.

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 40 29 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 83 69 33 »}]
Créations des enfants et ados des associations “Les pinceaux de Léon’Art” et “A.D.I.B.”. livre Bande déssinée

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