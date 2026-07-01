Concert des Fous Chantants, Arènes du Tempéras, Alès

Informations pratiques

Concert des Fous Chantants 31 juillet et 1 août Arènes du Tempéras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00

Si pendant la journée, les 1 000 choristes répètent consciencieusement pour les concerts hommage, chaque soir, les rues s’animent au rythme des animations et des minis prestations gratuites qu’ils donnent en coeur de ville.

En apothéose, les deux concerts hommage au répertoire de Charles Aznavour et Soprano dans les Arènes du Tempéras, le vendredi 31 juillet et le samedi 1er août.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.fouschantants.org/ »}]

Double hommage lors de la 28e édition des Fous Chantants, Charles Aznavour et Soprano seront à l’honneur.