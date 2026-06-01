Après-midi plein air pour les séniors, Centre Socio-Culturel, Rousson
Après-midi plein air pour les séniors, Centre Socio-Culturel, Rousson mercredi 17 juin 2026.
Après-midi plein air pour les séniors Mercredi 17 juin, 14h00 Centre Socio-Culturel Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Organisé par la commune et sur inscription à la mairie. Divers jeux, pétanque, loto, goûter, apéritif dansant.
À voir aussi à Rousson (Gard)
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