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Après-midi plein air pour les séniors, Centre Socio-Culturel, Rousson

Après-midi plein air pour les séniors, Centre Socio-Culturel, Rousson

Après-midi plein air pour les séniors, Centre Socio-Culturel, Rousson mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Centre Socio-Culturel

Adresse : Les prés de Trouillas, 30340 Rousson

Ville : 30340 Rousson

Département : Gard

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit

Après-midi plein air pour les séniors Mercredi 17 juin, 14h00 Centre Socio-Culturel Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Organisé par la commune et sur inscription à la mairie. Divers jeux, pétanque, loto, goûter, apéritif dansant.

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