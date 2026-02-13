Journées Européennes de l’Archéologie, Préhistorama, Rousson
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Organisées en partenariat avec l’association des Amis du Préhistorama.
Animations, visites et découvertes au programme.
Plus d’informations à venir.
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96
Participez aux Journées Européennes de l’Archéologie au Préhistorama et plongez dans l’univers fascinant de la préhistoire ! visite archéologie