Journées Européennes de l’Archéologie, Préhistorama, Rousson

Journées Européennes de l’Archéologie 13 et 14 juin Préhistorama Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Organisées en partenariat avec l’association des Amis du Préhistorama.

Animations, visites et découvertes au programme.

Plus d’informations à venir.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]

Participez aux Journées Européennes de l’Archéologie au Préhistorama et plongez dans l’univers fascinant de la préhistoire ! visite archéologie