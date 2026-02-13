Conférence « Il y a 40 ans : l’aven de l’Arquet » par Evelyne CREGUT-BONNOURE et Nicolas LATEUR, Préhistorama, Rousson
Conférence « Il y a 40 ans : l’aven de l’Arquet » par Evelyne CREGUT-BONNOURE et Nicolas LATEUR Lundi 7 septembre, 18h30 Préhistorama Gard
Entrée libre
Début : 2026-09-07T18:30:00+02:00 – 2026-09-07T20:00:00+02:00
Dans le cadre du cycle de conférences du Préhistorama, cette rencontre propose d’aborder des sujets liés à la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale.
- Date : Lundi 7 septembre à 18h30
- Lieu : Préhistorama
- Informations et réservations : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 contact@prehistorama.com
Participez au cycle de conférences du Préhistorama et explorez la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale lors d’une rencontre enrichissante avec un conférencier invité. conférence