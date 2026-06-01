Rencontre “Cartes ATC”, Chapelle Saint-Martin, Rousson
Rencontre “Cartes ATC”, Chapelle Saint-Martin, Rousson samedi 27 juin 2026.
Rencontre “Cartes ATC” Samedi 27 juin, 10h00 Chapelle Saint-Martin Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Chapelle Saint-Martin 1 chemin du plateau, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Journée autour des cartes à échanger animée par Pat Fimo et autres partenaires.
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