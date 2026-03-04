Vacances d’automne : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson

Vacances d’automne : ateliers enfants 20 – 29 octobre Préhistorama Gard

4 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-29T10:30:00+01:00 – 2026-10-29T12:00:00+01:00

Vacances d’automne au Préhistorama

Du 18 octobre au 2 novembre

Tous les jours de 10h à 18h

Visite libre du Préhistorama

Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.

Salle de jeux

Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.

Programme des ateliers enfants

Mardi 21 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

Jeudi 23 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

Mardi 28 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

Jeudi 30 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

Tarif : 4 €

Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com.

Nombre de places limité.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96

Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier enfants