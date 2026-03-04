Vacances d’automne : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson
4 € par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T10:30:00+01:00 – 2026-10-29T12:00:00+01:00
Vacances d’automne au Préhistorama
Du 18 octobre au 2 novembre
Tous les jours de 10h à 18h
- Visite libre du Préhistorama
Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.
- Salle de jeux
Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.
Programme des ateliers enfants
-
Mardi 21 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans
-
Jeudi 23 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans
-
Mardi 28 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans
-
Jeudi 30 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans
-
Tarif : 4 €
-
Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com.
-
Nombre de places limité.
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}] [{« link »: « mailto:contact@prehistorama.com »}]
Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier enfants