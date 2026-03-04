Vacances d’automne : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson

Vacances d’automne : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson mardi 20 octobre 2026.

4 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T10:30:00+01:00 – 2026-10-29T12:00:00+01:00

Vacances d’automne au Préhistorama

Du 18 octobre au 2 novembre
Tous les jours de 10h à 18h

  • Visite libre du Préhistorama

Explorez librement les collections et plongez dans l’univers fascinant de la Préhistoire.

  • Salle de jeux

Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs… Un espace ludique pour se détendre et s’amuser en famille.

Programme des ateliers enfants

  • Mardi 21 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

  • Jeudi 23 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

  • Mardi 28 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 6 ans

  • Jeudi 30 octobre : Atelier enfant à 10h30 – à partir de 3 ans

  • Tarif : 4 €

  • Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com.

  • Nombre de places limité.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96
Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier enfants