Atelier : “Petits et grands héros”, Médiathèque municipale, Rousson

Atelier : “Petits et grands héros” Samedi 20 juin, 09h00 Médiathèque municipale Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Dès 8 ans.

Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 98 44 »}]

Atelier “ramène tes cartes” sur le thème des héros.