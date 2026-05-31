Atelier : “Petits et grands héros”, Médiathèque municipale, Rousson
Atelier : “Petits et grands héros”, Médiathèque municipale, Rousson samedi 20 juin 2026.
Atelier : “Petits et grands héros” Samedi 20 juin, 09h00 Médiathèque municipale Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Dès 8 ans.
Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 98 44 »}]
Atelier “ramène tes cartes” sur le thème des héros.
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