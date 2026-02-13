Journées européennes du patrimoine, Préhistorama, Rousson

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Préhistorama Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

10h à 18h (dernier départ 17h) :

Visite libre du Préhistorama : une expérience immersive et pédagogique pour découvrir de l’évolution de la vie et de l’humanité préhistorique.

En quête de Préhistoire : un jeu de piste pour petits et grands. Explorez les collections du Préhistorama de manière ludique et en toute autonomie.

Tatouage éphémère avec Carine création

Atelier création d’un collier indien (découpage et collage)

Atelier dédié au thème des JEP ; Sur réservation au 04 66 85 86 96 / 10h30 et 14h

Stand de Zigo Dingo : Popcorns, crêpes et barbes à papa disponibles à la vente

Tarif spécial : 4 € par personne. Gratuit pour les – de 6 ans.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]

Explorez le Préhistorama patrimoine