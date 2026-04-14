Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson
Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson mardi 7 juillet 2026.
Vacances d’été : ateliers enfant 7 juillet – 13 août Préhistorama Gard
4€ par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T10:30:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Les mardis et jeudis à 10h30 – à partir de 3 ans
- Tarif : 4 €
- Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96
- contact@prehistorama.com.
- Nombre de places limité.
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}] [{« link »: « mailto:contact@prehistorama.com »}]
Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier
À voir aussi à Rousson (Gard)
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