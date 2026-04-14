Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson

Vacances d’été : ateliers enfant 7 juillet – 13 août Préhistorama Gard

4€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T10:30:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00

Les mardis et jeudis à 10h30 – à partir de 3 ans

Tarif : 4 €

Réservations obligatoires : 04 66 85 86 96

contact@prehistorama.com.

Nombre de places limité.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}] [{« link »: « mailto:contact@prehistorama.com »}]

Des ateliers créatifs invitent les enfants à découvrir l’art préhistorique à travers le modelage, le dessin, la gravure et la création de masques. atelier