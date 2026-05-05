Balade dans l’aven, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson
Balade dans l’aven, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson samedi 6 juin 2026.
Balade dans l’aven Samedi 6 juin, 09h00 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 55 02 40 »}, {« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}]
Espace sensible.
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