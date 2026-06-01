Spectacle de danse, Centre Socio-Culturel, Rousson

Spectacle de danse Samedi 13 juin, 20h00 Centre Socio-Culturel Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Organisé par l’association Cré’art Danse. Spectacle Danse